Минтранс России не поддержал идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Минтранс России не получал официальных предложений о снижении нештрафуемого порога превышения скорости. Министерство не поддерживает эту идею, следует из заявления ведомства.

«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею»,— сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

За снижение порога с 20 до 2–3 км/ч выступил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, дорожные камеры к этому технически готовы, однако решение остается за правительством и МВД. Ранее против инициативы выступила «Единая Россия».

