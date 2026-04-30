ЦОДД допустил снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 2 км/ч

Дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч, заявил гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. ЦОДД выступает за снижение порога, но решение об этом должны принять в правительстве и МВД, уточнил он.

«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фото-видеофиксации, то указана погрешность в 1 км/ч. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Мы всегда "за"»,— сказал господин Кизлык в интервью Радио РБК.

В декабре правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД, в том числе об обязанности водителей соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло (например, об ограничении скорости). В «Народном фронте» допускали, что следующим этапом власти поднимут вопрос об отмене 20-километрового «нештрафуемого» порога. Эту инициативу поддерживают в Ассоциации транспортных экспертов и специалистов.

