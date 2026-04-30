«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

«Единая Россия» не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, ЕР «защищает интересы автомобилистов».

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Владимир Якушев

«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», — сказал господин Якушев, которого цитирует пресс-служба партии.

Гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык сегодня заявил, что дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. ЦОДД выступает за снижение порога, но окончательное решение остается за правительством и МВД. Эту инициативу поддерживают в Ассоциации транспортных экспертов и специалистов.

