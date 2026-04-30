Глава Дагестана Сергей Меликов покинет должность

Сергей Меликов, глава Дагестана, уйдет в отставку и перейдет на другую должность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями народного собрания республики.

Господин Меликов руководит республикой с 2021 года. «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше»,— заключил президент.

В качестве кандидата на пост главы председатель Народного собрания республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Президент ее поддержал кандидатуру замполпреда президента России в СКФО Магомеда Рамазанова на пост премьера.

