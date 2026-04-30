YouTube-канал журналиста-иноагента Дудя признали в Белоруссии экстремистским

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал YouTube-канал «вДудь» (принадлежит объявленному в РФ иноагентом журналисту Юрию Дудю) экстремистским. Данные об этом содержатся в реестре Министерства информации Белоруссии, передает ТАСС.

В марте 2022 года суд Центрального района Минска признал экстремистскими два ролика на канале «вДудь» (принадлежит объявленному в РФ иноагентом журналисту Юрию Дудю). Один из них — интервью со стендап-комиком Славой Комиссаренко, который после прошедших в 2020 году протестов в Белоруссии высказывался против насилия, которое силовики применяли к участникам акций, а также заявил о фальсификации результатов президентских выборов. В 2024 году минский суд заочно приговорил комика к шести годам лишения свободы, а МВД страны внесло его в национальный список экстремистов. В апреле 2025 года господина Комиссаренко лишили гражданства России по инициативе ФСБ.

«вДудь» — канал журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом). В июле 2025 года СКР возбудил в отношении него уголовное дело, поскольку журналист не маркировал плашкой иноагента свои материалы. В ноябре Басманный суд Москвы приговорил его заочно к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Председатель СКР Александр Бастрыкин в начале апреля 2026 года поручил проверить действия журналиста после выхода его интервью с главой «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация признана террористической и запрещена в России).