В Севастополе планируют взыскать 542 млн рублей незаконно полученного дохода по госзаказу

Суд удовлетворил иск прокуратуры города Севастополя о взыскании незаконно полученного дохода в размере около 542 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в ходе проверки исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств установлено, что в период с мая 2021 по май 2022 года государственным заказчиком и коммерческой организацией был заключен ряд контрактов на проектирование, капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта в Севастополе. На счета подрядчика были перечислены авансовые платежи на указанную сумму.

Отмечается, что при заключении контрактов генеральный директор государственного заказчика способствовал выбору данной подрядной организации, которая впоследствии не исполнила обязательства в полном объеме и была признана недобросовестным поставщиком. В 2022 году он покинул должность, после чего возглавил эту же подрядную структуру.

В 2023–2025 годах контракты были расторгнуты в связи с полным либо частичным неисполнением работ, при этом авансовые средства возвращены не были.

Прокуратура обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о взыскании средств с двух юридических лиц и пяти физических лиц. Суд требования удовлетворил, на имущество ответчиков наложен арест в качестве обеспечительной меры.

В отношении бывшего руководителя государственного заказчика возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, которое в настоящее время рассматривается судом.

Вячеслав Рыжков