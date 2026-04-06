Дорожные камеры обучают хорошим манерам

В московском Центре организации дорожного движения рассказали о новых настройках софта, с помощью которого дорожные камеры выявляют нарушителей. Чтобы исключить ошибочные штрафы в некоторых сложных случаях (например, когда машина перевозится на эвакуаторе с превышением скорости), искусственный интеллект (ИИ) просит инспектора дополнительно перепроверить материалы. Одновременно ИИ способен находить владельцев машин с заклеенными номерами. Увлечение нейросетями, предупреждают эксперты, может привести к наказанию невиновных.

Благодаря ИИ участие человека в работе дорожных камер сведется к регулярному обслуживанию и настройке комплексов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

О новых методах применения ИИ при фиксации нарушений глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык рассказал 3 апреля на Международном транспортно-логистическом форуме. ИИ, напомнил он, используется в том числе для обнаружения непристегнутых ремней безопасности, отсутствия шлема у мотоциклистов и разговоров водителей по телефону за рулем.

В Москве работает 3,7 тыс. камер, фиксирующих 60 составов нарушений. По итогам 2025 года в столице в отношении автовладельцев было вынесено 37,7 млн штрафов за нарушения ПДД.

Руководитель ЦОДД напомнил, что в Москве ранее фиксировались случаи, когда эвакуатор вез автомобиль на платформе, превышал скорость, но штраф с камеры получал владелец перевозимой машины, поскольку комплекс по ошибке распознавал именно ее номер. Точных данных о количестве подобных случаев нет, но со стороны центра были проанализированы те из них, что обсуждались в соцсетях. «Мы добавили правило: если в кадр попадает эвакуатор, то нарушение отправляется на перепроверку»,— сказал он. Как пояснили “Ъ” в ЦОДД, нейросеть определяет эвакуатор в кадре по внешним признакам, в том числе по платформе и очертаниям машины. Если материала для штрафа сформировано два — на перевозимую машину и эвакуатор, то первый отбраковывается, а второй направляется в ГИБДД. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский уточнил “Ъ”, что ошибочные штрафы все еще регулярно приходят водителям. Ранее подобные случаи фиксировались в Татарстане и Подмосковье, в Москве благодаря новому правилу их давно не было.

Кроме того, Михаил Кизлык рассказал, что применение ИИ минимизирует шанс ухода от наказания в тех случаях, когда водители ездят без номера или видоизменяют его, заклеив один из символов.

В последнем случае, пояснили “Ъ” в ЦОДД, нейросеть ищет по образу авто совпадения среди тех, которые ездили по городу. «После этого инспектору предлагается на выбор несколько вариантов фото, по которым он принимает решение, на кого оформить постановление»,— объясняют в центре. Отметим, что схожую систему использует госкомпания «Автодор» для выставления счетов зайцам на платных дорогах.

ИИ не отменяет требование КоАП о «всестороннем и объективном» исследовании фотоматериалов на ошибки, это обязанность инспектора, подчеркивает эксперт по дорожным комплексам Григорий Шухман. «Камеры фиксируют не нарушение, а лишь его признак. Ни один разработчик не гарантирует безошибочности измерений и видеоаналитики,— говорит он.— Увлечение производителей и операторов камер нейросетями ведет к тому, что естественный интеллект будет все больше подменяться искусственным. Это может привести к увеличению числа случаев наказания невиновных за ошибки камер». Формально никакие алгоритмы не должны заниматься перепроверкой, подтверждает Александр Шумский: это задача инспекторов, но по факту из-за огромного числа постановлений они ее не выполняют. Эксперт призывает ввести наказание для должностных лиц, по недосмотру которых был вынесен ошибочный штраф.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) этого скепсиса не разделяют. «Современные нейросети способны различать и запоминать уникальные внешние приметы автомобилей, анализируя данные с разных комплексов и сопоставляя их различные визуальные признаки,— уверяют там.— В большинстве случаев это позволяет идентифицировать конкретный автомобиль, даже если водитель осуществил сокрытие или подмену номерного знака».

Иван Буранов