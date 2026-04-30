В первые дни мая в Сочи ожидаются дожди

Начало мая на юге европейской части России будет сопровождаться холодной и дождливой погодой. Как рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, текущая весна уже вошла в число наиболее холодных за последние годы для региона, включая черноморское побережье.

Как отмечает специалист, апрель завершается с отрицательной температурной аномалией около двух градусов. При этом погодные условия не улучшатся с наступлением мая: холодный и влажный характер атмосферы сохранится. В частности, в Сочи в первые дни месяца ожидается температура воздуха на уровне 10–12 градусов тепла, а также продолжительные осадки, которые могут идти в течение всего дня. По словам синоптика, такая погода будет сохраняться на протяжении первых праздничных дней.

Вместе с тем специалисты рассчитывают, что ко второй части майских выходных погодные условия начнут постепенно стабилизироваться, хотя уверенных прогнозов на существенное потепление пока нет.

Схожую оценку дают и в Центре погоды «Фобос». По данным центра, на территорию Русской равнины продолжают поступать холодные воздушные массы арктического происхождения. Основные поля фронтальной облачности смещаются в широтной полосе от арктического побережья до Причерноморья, что формирует устойчивую зону пониженных температур.

Южные регионы страны, включая Краснодарский край, оказываются под влиянием холодной погодной аномалии. Облачность и осадки ограничивают поступление солнечного тепла, что напрямую отражается на температурном фоне. В результате дневные показатели постепенно снижаются и приближаются к значениям, характерным для марта.

Так, в Краснодаре температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до +9…+11 градусов после более теплого периода с показателями около +16 градусов. По прогнозам синоптиков, вероятность повышения температуры появится лишь в начале следующей недели.

Дополнительно отмечается, что погодные условия сопровождаются риском заморозков. Во второй половине ночи и утром 30 апреля в отдельных районах Краснодарского края фиксировались понижения температуры воздуха и на поверхности почвы до –1…–3 градусов.

Мария Удовик