Сфера розничной торговли в Южном федеральном округе (ЮФО) по итогам первого квартала 2026 года сохраняет признаки кадрового дефицита, несмотря на формальное улучшение баланса спроса и предложения, следует из исследования сервиса hh.ru. Президент Ассоциации экспертов по управлению персоналом, директор по организационному развитию, профориентолог Татьяна Устюгова главными причинами нехватки персонала считает функциональную перегрузку и высокую материальную ответственность работников ритейла без компенсации риска.

«Кадровый дефицит в розничной торговле ЮФО имеет не столько количественную, сколько качественную природу. При формально умеренной конкуренции (4,2 активных резюме на вакансию) и росте медианной зарплаты до 55,7 тыс. руб. в Краснодарском крае работодатели испытывают хроническую нехватку линейного персонала. Причина — низкая привлекательность конкретных позиций по сравнению с альтернативными сегментами рынка труда.

Например, работа продавца-кассира в сетевой рознице предполагает совмещение кассовых операций, консультирования, выкладки и контроля сроков годности. В сегменте весовой торговли (сыры/колбасы, кулинария, кондитерские изделия) добавляется необходимость работы с режущим оборудованием, соблюдения санитарных норм и депремирование за невыполнение требований. При этом продавец-консультант в отделе DIY или сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) выполняет более узкий круг задач: выдача товара, консультация по ассортименту — без взвешивания, нарезки, пересчета наличных и материальной ответственности за каждый грамм. В ПВЗ выше предсказуемость нагрузки и отсутствует требование одновременного контроля нескольких процессов.

В розничной торговле позиция повара в цехе (кулинария, гриль, салат-бар) предполагает поточное производство, жесткую рецептуру, нормирование выхода готового блюда и минимальную автономию. Технологический контроль, взвешивание ингредиентов, унифицированные стандарты термической обработки — работа сводится к операционному исполнению. В ресторанном сегменте или на открытой кухне общепита повар сохраняет творческую составляющую, имеет возможность работать не в таких жестких условиях, как в рознице, получает чаевые и публичную обратную связь от гостей. Разница в мотивации — не в продолжительности смены, а в степени профессиональной субъектности.

Кладовщик в розничной сети отвечает за приемку, размещение, инвентаризацию и отгрузку товара, работает с терминалом сбора данных в условиях перепада температур. Грузчик совмещает физическую разгрузку с участием в пересчете и фиксацией брака.

Таким образом, сравнительный анализ позволяет выделить три системных характеристики розничной торговли как работодателя. Первая — функциональная перегрузка. Продавец в рознице совмещает четыре-пять ролей (кассир, консультант, мерчандайзер, уборщик, контролер сроков). В альтернативных сегментах (ПВЗ, специализированный DIY, складской оператор) функции, как правило, разделены.

Вторая — материальная ответственность без компенсации риска. Депремирования за невыполнение стандартов в рознице распространены шире, чем в логистике или на пунктах выдачи. Исследование Роскачества подтвердило, что систематическое применение таких депремирований ведет к росту числа увольнений.

Третья — низкий статус позиции при высоких требованиях. Требования к стрессоустойчивости, коммуникации и знанию ассортимента сопоставимы с позициями в сервисных отраслях, где заработная плата выше (курьерские сервисы — от 70 тыс. руб., ресторанный сервис — чаевые) или условия труда легче.

В результате ритейл пока проигрывает конкуренцию за кадры некоторым другим отраслям, где темпы роста оплаты труда выше, а функциональная нагрузка — ниже».