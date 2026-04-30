Губернатор Кубани обсудил ситуацию в Туапсе с министром энергетики РФ

В Краснодарском крае с рабочим визитом находится министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что на встрече обсуждались текущая ситуация в Туапсе и стратегические направления развития энергетического комплекса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован. В настоящее время специалисты приступили к устройству дренажной системы и защитной обваловки резервуаров, чтобы исключить дальнейшее попадание нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

После встречи с министром энергетики было проведено заседание оперативного штаба по вопросам функционирования и состояния топливно-энергетического комплекса края. Кондратьев отметил, что проблема энергодефицита остается актуальной, однако, по его словам, при поддержке федерального центра регион движется к ее поэтапному решению.

Губернатор также сообщил, что в преддверии майских праздников и летнего сезона, когда возрастает нагрузка на энергосистему, на Краснодарской ТЭЦ введен в эксплуатацию обновленный энергоблок. Кроме того, планируется строительство ТЭС «Кубанская» в Динском районе мощностью 470 МВт, а также поставка в регион модульных накопителей электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт. По оценке властей, эти меры должны обеспечить стабильную работу энергосистемы в периоды пикового потребления.

Вячеслав Рыжков