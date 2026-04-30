Энергетики в Туапсе восстановили ЛЭП ко всем домам, которые были отключены из-за пожара

Аварийные бригады в Туапсе завершили восстановление линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение жилых домов, отключенных после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего в результате атаки беспилотников, передает оперштаб Кубани.

Как сообщили в оперативных службах, специалисты устранили повреждения электросетевого оборудования на улице Кошкина, где без электричества оставались 132 абонента. В настоящее время по заявкам потребителей ведется поэтапное подключение — электроснабжение восстанавливается точечно, по мере готовности сетевой инфраструктуры и внутридомовых подключений.

Вячеслав Рыжков