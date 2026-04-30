В Туапсинском округе временно ограничили использование сырой воды

В Туапсинском муниципальном округе введено временное ограничение на использование сырой воды. Соответствующее решение принято в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщили 30 апреля в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности жителей. В условиях сложившейся обстановки запрещено использовать неочищенную воду для питья, приготовления пищи, чистки зубов, а также для мытья фруктов и овощей. Ограничения распространяются на воду из централизованных источников, включая водопровод, а также из родников, ключей и уличных колонок.

Для бытовых нужд, связанных с потреблением воды, жителям рекомендовано использовать исключительно бутилированную воду. Такие меры введены в целях минимизации возможных рисков для здоровья населения в условиях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС в Туапсинском округе был введен после событий 28 апреля, когда в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Пожар сопровождался выбросами продуктов горения и нефтепродуктов, что потребовало привлечения значительных сил для его ликвидации и последующей очистки территории.

К утру 30 апреля открытое горение на предприятии было полностью ликвидировано. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. Специалисты ведут очистку береговой линии, акватории и прилегающих территорий в круглосуточном режиме.

На фоне продолжающихся работ региональные власти и профильные ведомства вводят дополнительные меры предосторожности, направленные на защиту здоровья жителей и снижение возможных рисков, связанных с последствиями чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик