В Туапсинском районе ограничивают использование сырой воды

В Туапсинском районе на фоне введенного режима чрезвычайной ситуации регионального уровня временно ограничили использование сырой воды, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. В ведомстве уточнили, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ограничения введены после инцидента на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе, где 28 апреля в результате атаки беспилотников произошло возгорание. В тот же день была зафиксирована остановка подачи воды, вызванная сбоем энергоснабжения насосной станции на территории предприятия. Водоснабжение удалось восстановить вечером 29 апреля.

Пожар на НПЗ был локализован к утру 29 апреля, а к вечеру ликвидировано открытое горение с применением пенной атаки. 30 апреля губернатор Краснодарского края сообщил о полной ликвидации возгорания.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что удары по энергетической инфраструктуре Туапсе могут повлечь серьезные экологические последствия.

Вячеслав Рыжков