В очереди к Крымскому мосту собрались более тысячи автомобилей

К 14:00 у досмотровых пунктов на Крымском мосту сформировалась очередь из 1,05 тыс. автомобилей, следует из данных Telegram-канала, освещающего оперативную обстановку на переходе. Со стороны Тамани в ожидании досмотра находились около 500 транспортных средств, время ожидания оценивалось примерно в два часа. Со стороны Керчи в очереди скопилось порядка 550 автомобилей, среднее время прохождения процедуры также составляло около двух часов.

В информационном центре призвали водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено 30 апреля с 03:11 до 12:10. На фоне ограничений было задержано движение десяти пассажирских поездов, следовавших в Крым и обратно. Причины временного перекрытия официально не уточнялись.

