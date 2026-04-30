Песков: один разговор Путина и Трампа не изменит обстановку в мире

В мире слишком велика «концентрация конфликтов», считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, один телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа не может изменить ситуацию. При этом он отметил, что подобные беседы «могут согласовываться весьма оперативно».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера президенты России и США провели очередной телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Кремля и продлился около полутора часов. Во время беседы господин Путин заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Господин Трамп уверяет, что объявить «небольшое перемирие» предложил он. Кремль пообещал назвать конкретные сроки перемирия к 9 мая.