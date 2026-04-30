Песков пообещал объявить конкретные сроки перемирия ко Дню Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены.

«Они будут объявлены»,— ответил господин Песков ТАСС на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

29 апреля прошел телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы господин Путин заявил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Господин Трамп говорил, что объявить «небольшое перемирие» предложил он.