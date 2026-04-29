Ушаков: Путин готов объявить перемирие ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин готов объявить перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу во время телефонного звонка, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Трамп активно поддержал эту инициативу»,— рассказал Юрий Ушаков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что президент США позитивно оценил предыдущее пасхальное перемирие между Россией и Украиной.

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной вступило в силу в 16:00 мск 11 апреля и продлилось до конца 12 апреля. Перед этим, 9 апреля, страны обменялись телами погибших военнослужащих. Украинская сторона получила 1 тыс. тел, российская — 41.