Путин созвонился с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Общение президентов было откровенным и деловым»,— отметил господин Ушаков. По его словам, звонок продолжался около 1,5 часа. Президенты обсудили международную повестку. Владимир Путин выразил готовность объявить перемирие в конфликте с Украиной ко Дню Победы. Предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 9 марта.

Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин первым делом осудил попытку покушения на американского президента. Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton. На мероприятии присутствовали Дональд Трамп и его супруга Мелания, никто из них не пострадал. По словам помощника российского президента, господин Путин заявил о «неприемлемости любых форм политически мотивированного насилия».

Владимир Путин рассказал американскому президенту о ситуации в зоне СВО, где российские войска, по словам Юрия Ушакова, «удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника». Помощник российского президента отметил, что господа Путин и Трамп сошлись в оценке действий руководства Украины и представителей Евросоюза.

Российский президент назвал правильным решением руководства США продлить перемирие с Ираном. При этом он выступил против дальнейших «силовых акций» США и Израиля против республики. «Конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана»,— добавил господин Ушаков.