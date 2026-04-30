В Ярославле изменится расписание автобусов в праздники

В Ярославле и регионе изменится расписание общественного транспорта в майские праздники. Об этом сообщили в правительстве области.

В областном центре и Ярославском округе с 1 по 3 и с 9 по 11 мая автобусы, курсирующие по городским и пригородным маршрутам, а также трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию воскресенья. 12 мая — по расписанию рабочего дня.

Маршрут №22с «Красная площадь» – «Студенческий городок» не будет работать 1, 3, 9, 10 и 11 мая, №129 Ярославль (КДП «Заволжье») – Туфаново не выйдет 1 и 10 мая. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая также не будут работать маршруты №520к Любим – Ярославль, №526 Брейтово – Углич, №525 Брейтово – Ярославль («ЯОКБ»).

При этом автобусы по маршрутам №156 Ярославль – Курба (через Шопшу), №157 Ярославль – Курба (через Козьмодемьянск), №160 Ярославль – Иванищево, №102 Пошехонье – Семеновское, №139 Тутаев (левый берег) – Ченцы, №165 Тутаев – Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), №520 Любим – Ярославль (через Середу), №522 Любим – Ярославль (через Данилов) будут ходить по обычному расписанию.

Межмуниципальные маршруты (нетто-контракты) 1, 2, 9 и 10 мая будут работать по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 12 мая — по расписанию понедельника.

График работы общественного транспорта в других округах региона размещен на сайте областного правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что для жителей региона организуют автобусы на празднование Дня Победы в Ярославле. В этом году шествие «Бессмертного полка» состоится только в областной столице.

Алла Чижова