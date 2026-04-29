В Ярославле 9 мая запустят праздничный салют
Празднование Дня Победы в Ярославле завершится салютом. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«В Ярославле пройдет парадная колонна ретротехники, запланирована концертная программа на Советской площади, а также шествие "Бессмертного полка". Для жителей других городов области организуем доставку автобусами. Завершит День Победы праздничный фейерверк»,— написал губернатор по итогам заседания антитеррористической комиссии.
Как пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии, фейерверк пройдет 9 мая в 21:00 на Стрелке. Также салют запустят в Рыбинске, сообщали ранее в городской администрации.
В некоторых субъектах России от салюта в День Победы принято решение отказаться. В частности, фейерверка не будет в Воронежской и Курской областях, а также в Удмуртии.