В Екатеринбурге будут судить руководителей СИЗО после побега осужденных

Уголовное дело в отношении руководителей СИЗО №1 откуда сбежали заключенные, поступило в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, начальник ФКУ «Следственный изолятор №1» ГУ ФСИН по Свердловской области Алексей Кисилев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ «СИЗО№1» Андрей Зацепин органами предварительного расследования обвиняются в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Основанием для возбуждения уголовного дела стал побег двух заключенных, осужденных за терроризм. Инцидент произошел 1 сентября 2025 года. Параллельно в том же суде к завершению подходит рассмотрение дела самих беглецов — Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов). Сегодня в суде прошли прения сторон, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, в сентябре прошлого года Иван Корюков и Александр Черепанов, воспользовавшись отмычкой, сбежали из СИЗО-1 в центре Екатеринбурга. Там они ожидали решения по апелляции на приговор Центрального окружного военного суда за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга за 40 тыс. руб. По данному делу суд назначил Александру Черепанову семь лет колонии, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев. Александр Черепанов был задержан 8 сентября — в 14 км от СИЗО. Ивана Корюкова задержали вечером 15 сентября. Ранее сотрудники ГУФСИН на заседаниях суда заявляли, что причиной побега стала нехватка персонала.

