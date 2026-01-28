В Екатеринбурге террористы смогли сбежать из СИЗО-1 из-за нехватки сотрудников

Двое террористов — Александр Черепанов и Иван Корюков — сбежавшие из СИЗО-1 в сентябре прошлого года смогли осуществить план побега из-за нехватки сотрудников ГУФСИН в следственном изоляторе, сообщает ТАСС из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга, цитируя слова младшего инспектора дежурной службы СИЗО Павла Полежанкина. Вместо четырех сотрудников, которые должны были следить за ситуацией в следственном изоляторе, был лишь один. По его словам, причина в недокомплекте личного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Павел Полежанкин также отметил, что после побега уволились двое сотрудников. «Не уволили — уволились. Это важно. Причиной тому напряженная обстановка. Нехватка, некомплект народа», — цитирует его слова издание. Кроме того, второй свидетель — Роман Памятных — рассказал, что два из трех вибрационных датчиков, установленных на крыше СИЗО-1, не сработали во время побега. По словам свидетеля, по периметру следственного изолятора установлено от 30 до 50 видеокамер, однако на них подсудимых не было видно из-за тумана.

Напомним, в сентябре прошлого года Иван Корюков и Александр Черепанов, воспользовавшись отмычкой, сбежали из СИЗО-1 в центре Екатеринбурга. После чего они скрывались в одном из СНТ около Чусовского тракта. Там они незаконно проникли в дом, где украли вещи: куртки, штаны, очки и т.д. По данным суда, они похитили имущество на сумму более 7 тыс. руб.

Отметим, Центральный окружной военный суд в октябре 2024 года признал виновными 24-летних Ивана Корюкова и Александра Черепанова за попытку поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов в интересах «Легиона Свободы России» (запрещена в России, признана террористической) за 40 тыс. руб. Суд назначил Александру Черепанову семь лет, а Ивану Корюкову — девять лет и шесть месяцев колонии. Однако они сразу обжаловали приговор, поэтому до решения апелляционной инстанции находились в следственном изоляторе, а не в колонии.

Александр Черепанов был задержан 8 сентября — в 14 км от СИЗО. Ивана Корюкова задержали вечером 15 сентября.