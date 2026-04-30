Бывший инспектор ДПС в КЧР обвиняется в хищении 5 млн рублей

В Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы. Следствие предъявило ему обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2025 году фигурант состоял на учете по месту службы для получения единовременной соцвыплаты на покупку или строительство жилья. При этом он не известил жилищную комиссию о перемене условий проживания, которые лишали его права на эту выплату. В итоге обвиняемому необоснованно перечислили свыше 5 млн руб., которые он потратил по своему усмотрению.

Отмечается, что ущерб бюджету возмещен. Вину фигуранта подтверждают показания свидетелей, результаты осмотра документации и другие материалы дела. Собранные доказательства сочли достаточными, и дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Константин Соловьев