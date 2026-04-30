Сочи и Краснодар вошли в топ-3 бронируемых направлений на майские праздники

Лидерами спроса для отдыха в майские праздники стали Новосибирск, Краснодар и Сочи, следует из данных Почты Mail (входит в VK) и сервиса онлайн-бронирования «Островок», которые провели опрос и выяснили, куда россияне отправятся на майские праздники.

Наибольшей популярностью пользуются автомобильные поездки — их выбирают около 63% опрошенных. Авиаперелеты находятся на втором месте (20%), а железнодорожный транспорт — на третьем (14%). Чаще всего россияне путешествуют с родственниками: такой формат предпочитают 57% респондентов. Поездки с друзьями планируют 17%, с партнером — 13%, и столько же отправляются в одиночку.

Средняя стоимость ночи в российских отелях и апартаментах на праздничные даты (1–3 и 9–11 мая) составляет 6,5 тыс. руб. — это на 5% выше, чем годом ранее (6,2 тыс. руб.). При выборе жилья россияне отдают предпочтение апартаментам: на их долю приходится 30% бронирований. Отели без звезд выбирают 24%, трехзвездочные объекты бронируют 16% пользователей. Еще 12% пользователей останавливаются в гостиницах с четырьмя звездами и выше.

Пользователи все чаще делегируют задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам. Подбор локаций и активностей доверяют искусственному интеллекту 26% респондентов, точечные рекомендации — 15%, построение маршрутов — 14%, а планирование бюджета и контроль расходов — 13% опрошенных.

Рост доверия к цифровым помощникам заметен и в вопросах хранения документов. Более половины пользователей выбирают электронные способы: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.

Алина Зорина