Новак: ущерб НПЗ в Туапсе и сроки восстановления оценят после завершения работ

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что оценка ущерба нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, а также определение сроков его восстановления будут проведены после завершения всех работ на объекте. По его словам, ситуация остается сложной и требует участия профильных специалистов для комплексного анализа последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Там такая сложная ситуация, поэтому необходимо после окончания тушения специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления»,— отметил господин Новак.

Сегодня стало известно, что специалисты полностью потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. О ликвидации возгорания сообщил региональный оперативный штаб.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля. Сигнал беспилотной опасности был объявлен в 00:51 и отменен в 05:18. Вскоре после этого оперативные службы зафиксировали возгорание на территории НПЗ. Огонь распространился на производственные объекты.

В ходе ликвидации пожара была проведена эвакуация жителей близлежащих районов. В пункты временного размещения направили 58 человек, включая детей. Часть эвакуированных первоначально разместили на базе школы, после чего их перевели в гостиницы, где были обеспечены условия проживания и питание.

По мере развития ситуации группировка сил на месте была существенно усилена. Утром 28 апреля в работах участвовали более 160 специалистов и десятки единиц техники, позднее численность задействованных сил превысила 200 человек. К ликвидации последствий привлекались сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

В процессе пожара фиксировались выбросы нефтепродуктов из резервуаров, что привело к их попаданию на прилегающую территорию и проезжую часть. В результате были повреждены автомобили, находившиеся в зоне воздействия. Экстренные службы обеспечивали локализацию очагов и предотвращение дальнейшего распространения последствий.

Параллельно велся постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Специалисты отмечали превышения отдельных показателей содержания вредных веществ в воздухе, в связи с чем жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе и соблюдать меры предосторожности. При этом обращений в медицинские учреждения с признаками острых отравлений зафиксировано не было.

На уровне региона был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Туапсинском муниципальном округе. Дополнительно были привлечены коммунальные и дорожные службы для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры.

Мария Удовик