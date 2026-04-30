Ветеранам Кубани доставят 6 тыс. персональных поздравлений Путина ко Дню Победы

АО «Почта России» приступит к адресной доставке персональных поздравлений президента РФ Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 81-й годовщины Победы. Как сообщили в пресс-службе компании, в период со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259,7 тыс. писем по всей стране, в том числе почти 6 тыс. ветеранам в Краснодарском крае.

В «Почте России» подчеркнули, что сделают все возможное для получения адресатами персональных поздравлений вне зависимости от их места нахождения в праздничные дни. Если ветеран временно сменил адрес — находится на даче или на лечении,— специалисты уточнят актуальное место жительства. В случае отсутствия адресата на месте письмо будет храниться в ближайшем отделении в течение месяца, а почтальон — регулярно возобновлять попытки вручения.

«Доставить ветеранам персональное поздравление президента с великим праздником Победы — почетная и ответственная задача для Почты. Каждое поздравление будет доставлено бережно и в срок»,— приводит пресс-служба слова генерального директора «Почты России» Михаила Волкова.

Александра Локтионова