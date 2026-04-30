Медведев: у России есть «очень перспективное» оружие помимо «Орешника»

У России наряду с баллистическими ракетами «Орешник» и беспилотными подводными аппаратами «Посейдон» есть и другое «очень перспективное» вооружение, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Какие-либо подробности он не привел.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон". Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду»,— сказал господин Медведев на марафоне «Знание. Первые».

«Орешник» — новейший российский комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Президент Владимир Путин впервые объявил о нем в ноябре 2024 года, после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре. В ноябре 2025-го господин Путин объявил о запуске серийного производства «Орешника». В декабре он также заступил на боевое дежурство в Белоруссии.