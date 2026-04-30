Компания из Казани нанесет разметку на дорогах Липецкой области за 145 млн

Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» заключило с казанским ООО «Стим-Казань» контракт на нанесение дорожной разметки в регионе. Сумма соглашения составила 144,9 млн при начальной цене 181,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания-победитель опередила шесть конкурентов, чьи ценовые предложения варьировались от 147,4 млн до 179,3 млн руб. Еще одна заявка, поданная на конкурс по стартовой цене, впоследствии была отозвана. Наименования участников не разглашаются.

Согласно контракту, подрядчику предстоит до 5 августа нанести горизонтальную разметку термопластиком и холодным пластиком на 23 участках дорог Липецкой области. Их общая протяженность составляет 453,7 км. Гарантия на выполненные работы — один год.

По данным Rusprofile, ООО «Стим-Казань» зарегистрировано в мае 2017 года в Казани для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Никита Бурундуков. 60% долей компании принадлежит Дмитрию (Анатольевичу) Черненко, 40% — Игорю (Анатольевичу) Черненко. В 2025 году компания выручила 1,4 млрд, чистая прибыль составила 30 млн руб.

На прошлой неделе стало известно, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу московского ООО «Лидер» Расула Данчарова на эти торги. Причиной заявления компании стало отсутствие в закупочной документации уточнения, что для оценки квалификации принимаются исключительно договоры на дорожные работы. Ведомство согласилось с доводом, но установило, что все участники, включая победителя, по собственной инициативе представили профильные соглашения, поэтому нарушение на итоги не повлияло. Проведение торгов признано правомерным.

«Лидер» также подавал жалобу на конкурс по реконструкции тепловой сети в селе Дичня Курской области. Начальная цена контракта составляла 254,7 млн руб. В середине апреля жалобу признали необоснованной, после чего возобновили процедуру определения подрядчика. По данным портала госзакупок, им стало курское ООО «Элитиум» Юрия Ищенко. Соглашение с ним заключили за 242,2 млн руб. Его конкурентом была компания, предложившая выполнить свои услуги за 243,5 млн руб.

Кабира Гасанова