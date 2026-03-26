В Липецкой области в нанесение разметки на дорогах города вложат 181 млн рублей

Казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило электронный конкурс на определение подрядчика для нанесения разметки на автомобильных дорогах в регионе. Начальная цена контракта составляет 181,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. По условиям соглашения, подрядчик до 5 августа должен нанести горизонтальную разметку термопластиком и холодным пластиком на 23 дорогах Липецкой области общей протяженностью 453,7 км. Гарантийный срок — один год.

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля, итоги подведут 15-го.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежская «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на дорогах облцентра. Начальная цена контракта составляет 268,3 млн руб. По данным портала госзакупок, победителем из трех участников стала компания, оценившая свои услуги в 266,9 млн руб. Информации о подписании с ней контракта пока нет. Конкурентами компании были юрлица с ценовыми предложениями в размере 268,3 млн и 262,9 млн руб. На конкурс была подана еще одна заявка, которую впоследствии отозвали. Ее заявитель собирался выполнить работы по начальной цене. Названия компаний не раскрываются.

Кабира Гасанова