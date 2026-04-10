Аукцион на ремонт курской теплосети остановили из-за жалобы столичной компании

Приостановлена процедура определения подрядчика на реконструкцию тепловой сети в селе Дичня Курчатовского района Курской области с начальной ценой контракта 254,7 млн руб. Причиной стала жалоба московского ООО «Лидер» на действия заказчика — администрации Курчатовского района, ее рассмотрение назначено на 13 апреля, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

В своей жалобе компания указала на то, что оценка заявок ведется только по количеству исполненных договоров без учета их цены, объема и сложности. Также «Лидер» отметил, что размер обеспечения исполнения контракта установлен без уменьшения на размер аванса при казначейском сопровождении и указал на противоречие между извещением и проектом контракта, что вводит участников в заблуждение (в одном документе указывались этапы работы, в другом отмечалось отсутствие разделения на них).

По данным Rusprofile, ООО «Лидер» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Расул Данчаров. Выручка ООО за 2024 год составила 2,6 млн руб., чистая прибыль — 45 тыс. руб.

Администрация Верхнерагозецкого сельсовета расторгла контракт с предыдущим подрядчиком объекта «УКС ИКС и Д» в декабре, за несколько дней до предполагаемого окончания его исполнения. В начале января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба включила московскую компанию в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции объекта. Кроме того, «УКС ИКС и Д» не справилось со строительством в регионе средней школы за 882,6 млн руб. и ремонтом водопровода за 49,3 млн руб. На заседании регионального правительства министр ЖКХ и ТЭК Александр Мулевин прокомментировал работу подрядчика так: «Эта организация, по сути, полностью провалила три объекта». В феврале губернатор Александр Хинштейн поручил «содрать семь шкур» с АО. Очередной причиной для критики компании стала некачественная реконструкция системы водоснабжения деревень Евросимовка и Троицкое в Советском районе.

Ульяна Ларионова