В Сочи построят государственную школу на 800 мест

В Хостинском районе Сочи построят государственную школу на 800 мест. Соответствующее разрешение получил девелопер Nedvex, который готовится к выходу на площадку. Как сообщили в пресс-службе девелопера, проект реализуется за счет собственных инвестиций компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Nedvex Фото: пресс-служба компании Nedvex

После завершения строительства школа будет безвозмездно передана в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования курорта, уточнили в пресс-службе. Размер инвестиций составит 3,9 млрд руб., сдача объекта запланирована на 2028 год.

«Строительство новой школы важно для города, где сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. По данным исследования, проведенного Nedvex совместно с НИУ ВШЭ, 70% школ в центральных районах Сочи работают в две смены, а большинство зданий было построено еще в прошлом веке»,— прокомментировали представители девелопера.

Как отметила основатель и генеральный директор компании Юлия Галимова, получение разрешения на строительство — важный этап, который переводит проект в практическую плоскость.

Как ранее отмечал глава Сочи Андрей Прошунин, строительство социальных объектов, особенно в сфере образования,— один из ключевых приоритетов. Это не просто возведение зданий, это стратегический вклад в будущее детей и всего города.

Сергей Емельянов