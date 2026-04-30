Саки, Массандра и Судак вошли в тройку лидеров по росту стоимости жилья в Крыму

В марте 2026 года средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке жилья Крыма выросла на 37,3% год к году, а самыми динамичными по удорожанию стали Саки, Массандра и Судак. Средняя цена лота увеличилась на 29,3% — с 14 млн до 18,1 млн руб. Об этом сообщили в аналитическом центре «НДВ Супермаркет Недвижимости» и девелопере ООО «РНКБ Развитие».

Крупнейший рост средневзвешенной цены квадратного метра (СВЦ) продемонстрировал город Саки: плюс 37,3% — с 255 тыс. руб. в марте 2025 года до 350,2 тыс. руб. в марте 2026 года. В лидерах по темпам удорожания также оказались Массандра с ростом на 20,4% (с 293,2 тыс. до 353 тыс. руб. за квадратный метр) и Судак с увеличением на 15% (с 290 тыс. до 333,5 тыс. руб. за квадратный метр). Наиболее существенное снижение СВЦ отмечено в Черноморском: минус 20,9% (с 232,5 тыс. до 183,9 тыс. руб. за квадратный метр). В Феодосии показатель снизился на 12,2% (с 240,6 тыс. до 211,2 тыс. руб. за квадратный метр). По абсолютному уровню цен лидером остается Ялта — 436,2 тыс. руб. за квадратный метр. Наименьший показатель зафиксирован в Симферополе — 171,8 тыс. руб. за квадратный метр.

«Саки по-прежнему остается в лидерах роста цен, что свидетельствует об устойчивом инвестиционном интересе к этой локации. Восстановление города как современной грязелечебной здравницы, развитие курортной составляющей уровня премиум с форматом сервисных апартаментов и особые природные условия создают высокое конкурентное преимущество. Кроме того, Западное побережье Крыма выигрывает своими песчаными пляжами, в противовес галечной береговой линии городов Южного берега полуострова»,— заявила начальник управления маркетинга и рекламы девелоперской компании ООО «РНКБ Развитие» Анастасия Журавлева.

В топ локаций с наиболее дорогой средней ценой лота вошли Ялта (29 млн руб., рост на 17,6% год к году), Массандра (19 млн руб., плюс 29%) и Алушта (18,7 млн руб., снижение на 3%). Максимальный прирост продемонстрировали Саки: плюс 29,3% (с 14 млн до 18,1 млн руб. за лот). В нижнем ценовом диапазоне лидируют Черноморское (7,9 млн руб. за лот, падение на 24,9%), Симферополь (8,9 млн руб., рост на 16,6%) и Феодосия (10,4 млн руб., снижение на 10,2%).

Наибольшее предложение по количеству лотов в экспозиции сосредоточено в Симферополе (5023 объекта в марте 2026 года, снижение на 40,1% год к году), Алуште (3174, рост на 123%) и Евпатории (2796, снижение на 19,9%). Минимальное число лотов представлено в Керчи (167 вариантов), Черноморском (232 лота) и Судаке (417 лотов). Самый высокий годовой прирост предложения зафиксирован в Массандре: плюс 179,5% (с 185 до 517 лотов). Значительный рост показали Алушта (плюс 123%, с 1423 до 3174 лотов) и Саки (плюс 57,3%, с 751 до 1181 лота).

В структуре предложения по типам недвижимости в марте 2026 года апартаменты составили 27,7% от общего объема (4796 лотов, прирост на 1,1% год к году). Доля классических квартир достигла 72,3% (12 509 лотов, снижение на 2,6%). Средняя цена за квадратный метр в апартаментах выросла на 9%: с 374,7 тыс. руб. в марте 2025 года до 408,2 тыс. руб. в марте 2026 года. В сегменте квартир рост СВЦ оказался более выраженным: плюс 33,5% (с 190,4 тыс. до 254,1 тыс. руб. за квадратный метр). Средняя цена лота в апартаментах увеличилась на 13% (с 19,2 млн до 21,7 млн руб.), в квартирах — на 39,8% (с 9,6 млн до 13,5 млн руб.).

«Текущая картина рынка свидетельствует о продолжающейся переориентации спроса в сторону локаций с более доступным входным порогом и потенциалом развития инфраструктуры, при этом устойчивый рост средней цены лота в сегменте квартир при умеренном увеличении стоимости квадратного метра в апартаментах отражает дифференциацию продуктовых стратегий застройщиков»,— отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чагодаева.

Алина Зорина