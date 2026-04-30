Гендиректора и сотрудников «Эксмо» отпустили из СКР без повесток

Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников издательства отпустили из Следственного комитета без повесток. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток. В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме»,— уточняется в сообщении.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что господин Капьев и другие сотрудники «Эксмо» останутся в статусе свидетелей. «С них также взята подписка о неразглашении данных следствия»,— рассказал собеседник.

«Ъ» писал, что у СКР возникли претензии к «Эксмо» из-за того, что издательство продолжило распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским и его запрета в 2023 году. В компании пояснили, что «несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках», и издательство какое-то время продавало их. Показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали фигуранты дела Popcorn Books, обвиняемые в деятельности экстремистской организации.

Евгений Капьев и несколько топ-менеджеров «Эксмо» были доставлены на допрос 21 апреля. Вечером 23 апреля их отпустили.