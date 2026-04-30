Спрос на отели в Ярославской области на майские праздники сократился

Совокупное количество гостиничных бронирований в Ярославской области на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 19,5% год к году. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на платформу бронирования Travelline.

Ярославская область в исследовании названа одним из десяти ключевых направлений в России для бронирования на майские праздники. В целом спрос на российские отели, по данным сервиса, сократился на указанный период на 11,1%. Наибольшее падение показал Краснодарский край, где число бронирований упало на 20,7%.

На снижение интереса к поездкам внутри страны повлияли сокращение выходных, плохая погода и подешевевший из-за укрепления рубля отдых за рубежом.

