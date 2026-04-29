Туристам не хватило выходных

Объем бронирований в российских гостиницах на майские праздники за год сократился на 11,1%. Самый выраженный спад показал Краснодарский край, потерявший 20,7% гостей. Это связано с наименьшей за восемь лет протяженностью праздничных выходных, холодной погодой и растущей конкуренцией с дешевеющими зарубежными направлениями. Российские отельеры в этих условиях лишены возможности повышать цены: средняя стоимость проданной ночи за год снизилась на 2,2%.

Совокупное количество гостиничных бронирований в России на период с 27 апреля по 11 мая сократилось на 11,1% год к году, по данным Travelline. Снижение продаж показали все десять ключевых направлений. В Краснодарском крае спрос сократился на 20,7% год к году, в Нижегородской области — на 19,7%, в Ярославской — на 19,5%, в Крыму — на 14,2%. В Москве снижение количества бронирований составило 5,6%, в Санкт-Петербурге — 8,8%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о снижении спроса на отдых в России на майские праздники на 15% год к году. Например, интерес к отдыху в Сочи снизился на 20% год к году, в Санкт-Петербурге, по мнению эксперта,— на 12%, а в городах Золотого кольца — на 6–8%. В «Алеане» зафиксировали снижение спроса на майские поездки по России и ближнему зарубежью на 20% год к году.

Несмотря на снижение продаж, Россия — ключевое направление поездок на майские праздники. Согласно «Островку», внутренний туризм в этом году формирует 76% от общего объема бронирований.

На организованном рынке значение ниже: в «Слетать.ру» долю России в структуре продаж пакетных туров оценивают в 9,1%. Год к году значение сократилось на 5,3 процентного пункта. Об ограниченном туристическом спросе на майские праздники на рынке начали говорить еще в марте. Но на тот момент бизнес рассчитывал на стабилизацию продаж ближе к датам выходных (см. “Ъ” от 28 марта).

Сергей Ромашкин считает ключевым фактором снижения продаж продолжительность майских праздников: в прошлом году суммарно выходные длились восемь дней, а в этом шесть. Каждый дополнительный свободный день, по его мнению, увеличивает количество потенциальных туристов на 10–15%. В «Алеане» отмечают, что майские праздники в этом году самые короткие за восемь лет.

Из-за коротких выходных туристы сократили и продолжительность поездок. Если годом ранее, согласно Travelline, отели бронировали в среднем на 2,7 дня, в этом — на 2,5.

В «Островке» говорят, что в Анапе количество ночей в брони за год снизилось в среднем с четырех до трех, в Казани, Екатеринбурге и Самаре — с трех до двух. Вторым сдерживающим спрос фактором Сергей Ромашкин называет плохую погоду, которая могла повлиять на интерес, например, к Золотому кольцу. Спрос сдерживает и общее охлаждение покупательной активности, отмечают в «Алеане».

В этих условиях туристы переключились на выездные направления. Их доля в структуре гостиничных бронирований на майские праздники, по данным «Островка», за год увеличилась с 20% до 24%. Популярность связана в том числе с ростом доступности. За счет укрепления рубля средняя стоимость забронированной ночи за рубежом на майские праздники за год сократилась на 3%, до 9,8 тыс. руб. Средний чек пакетных туров в Турции сократился на 3,1%, до 184,7 тыс. руб., по подсчетам Travelata.ru., Египет подешевел на 10,5%, до 203 тыс. руб.

Российские отели в связи с растущей конкуренцией и ограниченным спросом также лишены возможности существенно корректировать цены.

По данным Travelline, средняя стоимость забронированной в России ночи на 27 апреля — 11 мая за год снизилась на 2,2%, до 9,8 тыс. руб.

Стоимость реализованного внутри страны пакетного тура, по подсчетам Travelata.ru, на майские праздники сократилась на 16,8%, до 63,8 тыс. руб.

Сергей Ромашкин не исключает, что летний сезон для России окажется более успешным, чем майские праздники. Сейчас, по его словам, продано уже 50% размещения, и год к году объем бронирований увеличился на 6–8%. Он предполагает, что туристы могли частично перераспределить бюджет в пользу летнего отдыха. Ключевые тренды на отдельных направлениях в то же время останутся неизменными. Господин Ромашкин прогнозирует растущий интерес к Анапе, снижение спроса на Сочи и сдержанное изменение показателей на остальных региональных рынках.

Александра Мерцалова