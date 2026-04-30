Правительство не будет продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера

Правительство решило не продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, планируется продление указа, допускающего использование присадок при производстве моторного топлива.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства... Если будет потребность в этом, тогда отдельно будет принято решение»,— сказал господин Новак на Кавказском инвестфоруме (цитата по «Интерфаксу»).

Демпфер действует с 2019 года и компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать рост цен внутри страны. При обратной ситуации компании перечисляют средства в бюджет.

Президент Владимир Путин осенью 2025 года ввел мораторий на обнуление демпфера, рассчитанный до 1 мая 2026 года. В начале апреля глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский говорил, что власти рассматривают продление моратория. РБК со ссылкой на источники сообщал, что его могут продлить до конца 2026 года.