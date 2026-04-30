Правительство не будет продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера

Правительство решило не продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, планируется продление указа, допускающего использование присадок при производстве моторного топлива.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства... Если будет потребность в этом, тогда отдельно будет принято решение»,— сказал господин Новак на Кавказском инвестфоруме (цитата по «Интерфаксу»).

Демпфер действует с 2019 года и компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать рост цен внутри страны. При обратной ситуации компании перечисляют средства в бюджет.

Президент Владимир Путин осенью 2025 года ввел мораторий на обнуление демпфера, рассчитанный до 1 мая 2026 года. В начале апреля глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский говорил, что власти рассматривают продление моратория. РБК со ссылкой на источники сообщал, что его могут продлить до конца 2026 года.

Новости компаний Все