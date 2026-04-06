РБК: власти рассматривают продление моратория на обнуление топливного демпфера

Власти рассматривают продление моратория на обнуление топливного демпфера до 31 декабря 2026 года, сообщили РБК два источника в отрасли. Вопрос обсуждался 27 марта на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Минэнерго и Минфин должны до 7 апреля представить проект указа о продлении меры. Параллельно господин Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и нефтяным компаниям согласовать объемы поставок бензина и дизеля на внутренний рынок.

В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил мораторий с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года. Механизм демпфера предусматривает субсидии нефтекомпаниям для сдерживания внутренних цен на топливо.

Подробнее — в материале «Ъ» «С нефтяников сняли лимиты».