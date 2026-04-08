Власти начали рассматривать продление моратория на обнуление топливного демпфера

Министерства и заинтересованные ведомства рассматривают продление моратория на обнуление топливного демпфера в качестве инструмента стабилизации рынка нефтепродуктов, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ФАС Максим Шаскольский

«Сейчас ряд предложений изучается в Минэнерго и Минфине. Используются биржевые механизмы. К примеру, в конце марта на товарной бирже были введены предельные границы колебания цен для бензина и дизтоплива. Введение этого механизма снизило волатильность и ограничило рост цен на бензин и дизтопливо. Все эти меры будут в комплексе работать»,— сказал он во время ведомственного практического семинара в сфере тарифного регулирования (цитата по «Интерфаксу»).

ФАС продолжает внеплановые проверки участников рынка на предмет возможного ценового сговора. «В течение апреля мы будем еще проверять. Результаты будут в начале мая»,— сообщил господин Шаскольский.

Демпфер действует с 2019 года и компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать рост цен внутри страны. При обратной ситуации компании перечисляют средства в бюджет.

Осенью прошлого года президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление демпфера с октября 2025 года до 1 мая 2026 года. РБК со ссылкой на источники сообщал, что власти рассматривают его продление до конца 2026 года.