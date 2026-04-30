Для отдыха в Сочи туристы чаще всего выбирают отели без звезд

Для отдыха в Сочи путешественники чаще всего выбирают отели без звезд — на них в 2026 году приходится каждое четвертое бронирование (23% от общего объема). Такие данные «Review. Юг России» предоставили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

На втором месте по востребованности у гостей Сочи отели категории «четыре звезды» и гостевые дома. На них пришлось по 20% от общего объема бронирования средств размещения курорта через «Островок». Доли отелей уровня «три звезды» составила 18%, апартаментов — 13%, хостелов — 3%, пятизвездочных отелей — 2%, двухзвездочных — 1% бронирований. В среднем ночь в Сочи обойдется в 5,7 тыс. руб., что на 1% меньше, чем год назад.

По популярности Сочи уступает только Москве и Санкт-Петербургу. По данным «Островка», на долю курорта приходится 4% от всех внутрироссийских бронирований на 2026 год.

«Гости стали чаще выбирать короткие программы отдыха (2–4 дня). При этом все больше времени уделяется качественной перезагрузке: растет спрос на спа, термальные практики, программы детокса и релакса. Люди хотят не просто отдыхать, а восстанавливаться»,— рассказал гендиректор УК «Антерра», основатель хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный.

Эксперты допускают, что из-за пожара на НПЗ в Туапсе, ограничений в работе аэропорта и негативного информационного поля турпоток в Сочи в 2026 году может сократиться. Подробнее — в материале «Review. Юг России» «Ажиотажа не будет».

Как ранее писал «Ъ-Сочи», согласно исследованию «Твил.ру», Сочи вошел в число наиболее востребованных направлений для семейного отдыха в мае 2026 года, заняв второе место в соответствующем рейтинге.

