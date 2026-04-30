В Туапсе потушили возникший после атаки БПЛА пожар на НПЗ

В Туапсе завершено тушение пожара на нефтеперерабатывающем заводе, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. О ликвидации возгорания сообщил региональный оперштаб.

Атака произошла в ночь на 28 апреля. Сигнал беспилотной опасности был объявлен в 00:51 и отменен в 05:18. Вскоре после этого оперативные службы сообщили о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода, возникшем из-за падения обломков беспилотников самолетного типа. Огонь распространился на производственные объекты, что потребовало привлечения значительных сил для его локализации и последующего тушения.

В ходе ликвидации пожара была организована эвакуация жителей близлежащих домов. В пункты временного размещения направили 58 человек, включая детей. Часть эвакуированных разместили на базе школы, затем их перевели в гостиницы, где было обеспечено питание и необходимые условия проживания.

По мере развития ситуации наращивалась группировка сил и средств. Утром 28 апреля в тушении участвовали более 160 специалистов и несколько десятков единиц техники. Позднее их число увеличилось до более чем 200 человек. Для усиления были привлечены сводные отряды из соседних регионов, включая Республику Адыгея, Ростовскую область и Ставропольский край.

В процессе пожара произошел выброс нефтепродуктов из одного из резервуаров, что привело к их попаданию на прилегающую территорию, в том числе на проезжую часть. В результате были повреждены несколько автомобилей. Экстренные службы контролировали ситуацию и принимали меры для недопущения дальнейшего распространения огня и загрязнений.

Параллельно велась работа по мониторингу состояния окружающей среды. Специалисты фиксировали превышение отдельных показателей содержания вредных веществ в воздухе, жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности, ограничивать пребывание на улице и использовать средства защиты. При этом обращений в медицинские учреждения с признаками отравления зафиксировано не было.

На фоне происшествия были введены дополнительные меры реагирования. В частности, на территории Туапсинского муниципального округа установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Для ликвидации последствий привлекли дополнительные силы, включая сотрудников коммунальных и дорожных служб.

Мария Удовик