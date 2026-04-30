В горном кластере Сочи продлили отопительный сезон до 12 мая

Отопительный сезон в горном кластере Сочи продлен еще на две недели. В Красной Поляне и других населенных пунктах, расположенных в горной местности, подача тепла будет сохраняться до 12 мая, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, продление связано с сохраняющейся прохладной температурой воздуха в горных районах. Весенний период в этой части Сочи в текущем году характеризуется более низкими температурными значениями по сравнению с обычными климатическими показателями, что потребовало корректировки сроков завершения отопительного сезона.

Изначально планировалось завершить работу котельных в горном кластере 29 апреля, однако в дальнейшем срок был пересмотрен и продлен до 12 мая. В течение этого времени котельные продолжат обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома, социальные учреждения и объекты инфраструктуры, расположенные в высокогорной зоне.

Одновременно с этим в прибрежной части Сочи, где отопительный сезон уже завершен, коммунальные службы приступили к плановым профилактическим и ремонтным работам. Эти мероприятия направлены на подготовку оборудования к следующему отопительному периоду, а также на повышение надежности функционирования тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в прибрежных районах города отопительный сезон начался 13 ноября и был завершен 15 апреля. В горном кластере и высокогорных населенных пунктах Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов подача тепла стартовала раньше — с 20 октября, что связано с особенностями климатических условий на этих территориях.

Власти города отмечают, что решения о сроках включения и отключения отопления принимаются с учетом фактических погодных условий, а также среднесуточных температур. Продление работы котельных в горах направлено на обеспечение комфортных условий проживания и недопущение переохлаждения жилого фонда и социальных объектов.

Для сравнения, в предыдущем году отопительный сезон в основной части Сочи завершился 17 апреля, а в горной зоне — 22 апреля. В текущем году сроки окончания отопления были сдвинуты на более поздний период, что отражает особенности погодной ситуации текущей весны.

Мария Удовик