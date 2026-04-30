Фильм «Коммерсант», концерт Гуфа и матч «Сочи» — «Оренбург»

В выходные жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и посетить театральные постановки. Также можно послушать познавательные лекции или поболеть за любимую футбольную команду на домашнем стадионе. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Где послушать музыку

В четверг 30 апреля в 20:30 на «Фединой даче» состоится концерт «Четвержаз». Выступает коллектив под руководством Юрия Бедрака с программой из интеллектуального джаза, бибопа, свинга и романтических баллад. В этот раз к проекту присоединились музыканты с Кубы: Хуан Орландис, Данил Прокопьев, Иван Гуадиола и Алексей Самарин.

Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)

В пятницу 1 мая в 19:00 в Зимнем театре состоится акустический концерт группы «Комната культуры». В программе прозвучат композиции «Поезда», «Самолеты», «Ночь», «Привет», «Море», «Первая любовь» и «Все они о тебе».

Стоимость билета — от 9000 руб. (12+)

В это же время в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской (Курортный проспект, 32) состоится концерт «Мир. Труд. Май. Играй!». Выступят лауреаты международных конкурсов Анна Мягкая (домра), Андрей Венников (балалайка) и Александра Осипова (фортепиано). В программе: авторские сочинения и обработки народных мелодий, романсы, произведения Вивальди и Баха в переложении для балалайки и фортепиано, а также попурри на темы советских песен.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

2 мая в 19:00 в концертном зале Red Arena в рамках прощального тура выступит Гуф. В программе — песни, ставшие известными за годы его карьеры, в живом исполнении.

Стоимость билета — от 3500 руб. (18+)

Параллельно в Зимнем театре пройдет концерт группы «Лесоповал». Коллектив исполнит песни из репертуара разных лет, включая известные композиции и новые работы. Выступление проходит в рамках тура с использованием живого звука.

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

В четверг 30 апреля в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Танцуй со мной». Это история о мужчине и женщине, которые встречаются в танцевальном клубе и пытаются найти общий язык. В постановке заняты Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Продолжительность спектакля — 90 минут без антракта.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

3 мая в 11:00 в Зимнем театре состоится мюзикл «Незнайка в царстве малюток». Сюжет основан на книге Анны Хвольсон и рассказывает о приключениях маленького человечка по прозвищу Пустая Голова, которого изгоняют из волшебного царства. В спектакле участвуют воспитанники детской студии «Сочи-Солнышко» и артисты вокального ансамбля «Сочи-Соло». Режиссер — Сергей Пантыкин. Продолжительность — 75 минут без антракта.

Стоимость билета — от 500 руб. (0+)

В 19:00 начнется спектакль «Еврейское счастье (Брачный договор)». Сюжет строится вокруг семейной пары, которая собирается выдать дочь замуж и внезапно обнаруживает, что у них самих нет свидетельства о регистрации брака. В ролях: Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Сергей Чирков. Продолжительность спектакля — 105 минут, постановка идет без антракта.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

С 30 апреля в кинотеатрах Сочи показывают военный фильм «Литвяк». Картина рассказывает о судьбе летчицы-истребителя Лидии Литвяк, которая в возрасте 21 года служит в авиационном полку и становится одной из самых результативных асов. В ролях: Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук. Режиссер — Андрей Шальопа. Продолжительность фильма — 164 минуты.

Стоимость билета — от 590 руб. (16+)

Продолжает серию военных картин фильм «Семь верст до рассвета». Действие разворачивается зимой 1942 года в оккупированной Псковской области. Матвей Кузьмин, получив приказ провести вражеский отряд в советский тыл, ведет немцев сквозь метель по бездорожью. В ролях: Федор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов. Режиссер — Александр Андреев. Продолжительность фильма — 102 минуты.

Стоимость билета — от 570 руб. (16+)

В четверг также пройдет премьера фильма «Бой со зверем». Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс возвращается в большой спорт, чтобы отомстить за брата и выйти на бой с действующим чемпионом. В ролях: Дэниэл Макферсон, Рассел Кроу, Брен Фостер. Режиссер — Тайлер Эткинс. Продолжительность фильма — 114 минут.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

С 23 апреля в кинотеатрах Сочи показывают фильм «Ангелы Ладоги» режиссера Александра Котта. Сюжет разворачивается в ноябре 1941 года: отряд спортсменов-буеристов выходит на лед Ладожского озера, чтобы доставить боеприпасы, но миссия превращается в спасение детей из блокадного детдома. В главных ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов. Продолжительность фильма — 110 минут.

Стоимость билета — от 400 руб. (12+)

Также сейчас в кинотеатрах курорта можно посмотреть фильм «Коммерсант». Действие разворачивается в Москве 1996 года: молодой банкир Андрей после ареста попадает в общую камеру «Матросской тишины», где ему предстоит научиться выживать. В главных ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски. Режиссеры — Федор и Никита Кравчуки. Продолжительность фильма — 96 минут.

Стоимость билета — от 610 руб. (18+)

Куда сходить еще

2 мая в 17:00 в Культурном центре «Сириус» (ул. Чемпионов, 5) состоится лекция «Русское счастье» из цикла «Социальная психология музыки». Лектор — доктор искусствоведения и психологических наук Дина Кирнарская. Тема посвящена воплощению понятия счастья в последних сценических произведениях Петра Чайковского — опере «Иоланта» и балете «Щелкунчик».

Стоимость билета — от 500 руб. (6+)

В воскресенье 3 мая в 14:30 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч между командами «Сочи» и «Оренбург». Встреча проходит в рамках регулярного чемпионата. Для посещения требуется карта болельщика.

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

