Экс-премьер Красноярского края Юрий Лапшин обжаловал приговор в кассационном суде

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вчера поступила жалоба на приговор Юрию Лапшину — экс-председателю правительства Красноярского края. Решение оспаривают сам бывший чиновник и два его адвоката, указывается в карточке дела на сайте суда. Дата слушаний пока не назначена.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

4 марта 2025 года в Красноярске завершился процесс над Юрием Лапшиным, занимавшим пост главы правительства края в 2017-2023 годах, когда регионом руководил Александр Усс. Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и дали 3,5 года колонии общего режима. После оглашения приговора его взяли под стражу. В августе 2025 года апелляционная инстанция Красноярского краевого суда оставила в силе срок и вид наказания, назначенного бывшему чиновнику.

Согласно версии следствия, в 2019 году высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Юрий Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону.

В марте 2026 года Юрию Лапшину отказали в освобождении от наказания в связи с болезнью.

Илья Николаев