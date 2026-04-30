Около 70 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 30 апреля, около 70 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 9:00 до 15:30 электричества не будет по улицам: 9 Января, пр. 9 Января, 4-я линия, 4-я линия Нефтяников, Анапская, Бабушкина, Базовская, Березанская, Болотникова, Болотникова 2-й пр., Головатого, Костылева, Кутузова, Новокузнечная, Пионерский пр., Рылеева, Садовая, Северная, Толстого, Энгельса, Энгельса пр.

С 9:00 до 15:00 света не будет по улицам: Буденного, Калинина, Карасунская, Красная, Красноармейская, Рашпилевская, Фрунзе и Чкалова.

С 8:00 до 15:00 подача электричества будет ограничена по улицам: Братская, Дежнева, Дежнева 1-й пр., Дежнева 2-й пр., Заречный 1-й пр., Заречный 2-й пр., Заречный 3-й пр., Звездная, Звездный 1-й пр., Звездный 2-й пр., Петуховский пр., Продольная, Продольный 1-й пр., Продольный 2-й пр., Радистов, Ремесленная, Селезнева, Сормовская, Сормовский 1-й пр. и Сормовский 2-й пр.

С 13:00 до 15:30 без света останутся улицы: Крымская, Славянская, Сочинская, Панфилова, Крымский пр., Короленко и Володарского.

С 13:00 до 15:30 электричества не будет по улицам: Аляскинская, Атарбекова, Бестужевская, Витебская, Дзержинского, Запорожская, Карасунская, Кишиневская, Ковалева, Комарова, Курортная, Окружная, Сормовская, Триумфальная, Целиноградская и Читинская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина