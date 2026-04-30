Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю добавили два года заключения

В Южной Корее Апелляционный суд увеличил срок заключения экс-президенту страны Юн Сок Ёлю до семи лет в рамках обвинения в воспрепятствовании правосудию после его попытки ввести военное положение в конце 2024 года. Спецпрокурор Чо Ын Сок запрашивал у суда 10 лет тюрьмы, сообщает агентство «Рёнхап».

В середине января бывший президент был признан виновным в том, что не позволил в 2025 году следователям задержать его. В тот момент Юн Сок Ёль числился подозреваемым в организации мятежа путем введения военного положения. По этому делу он был осужден на пять лет тюрьмы, после чего подал апелляцию на приговор.

19 февраля Центральный районный суд Сеула признал Юн Сок Ёля виновным в необоснованном введении 3 декабря 2024 года военного положения, что было квалифицировано судом как попытка организации мятежа для подрыва работы Национальной ассамблеи. Согласно решению суда, он лично спланировал мятеж и сыграл ведущую роль, что привело к огромным социальным издержкам. Экс-президент признан виновным в попытке спровоцировать КНДР на военную агрессию, чтобы оправдать ввод военного положения и устранить политических оппонентов. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь, но суд ограничился пожизненным сроком. Осужденный также обжаловал приговор.

Эрнест Филипповский