Экс-президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю грозит обвинение в препятствовании правосудию

Суд Южной Кореи планирует 16 января 2026 года вынести решение по обвинению бывшего президента страны Юн Сок Ёля в воспрепятствовании расследованию его деятельности на посту главы государства. Об этом сообщает телеканал YTN.

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / File Photo / Reuters

Экс-президенту накануне был вынесен обвинительный судебный вердикт. Он признан виновным в попытке спровоцировать КНДР на военную агрессию, чтобы оправдать ввод военного положения в декабре 2024 года и устранить политических оппонентов.

Как сообщалось, суд счел доказанной вину Юн Сок Ёля в отправке дронов в воздушное пространство КНДР с целью спровоцировать ответную реакцию. Несколько беспилотников разбились неподалеку от Пхеньяна. В декабре 2024 года он ввел в стране военное положение, что вызвало резкое возмущение населения. Парламент проголосовал за отмену решения, и президент с этим согласился. Затем депутаты инициировали процедуру импичмента. Бывшему президенту грозит пожизненное заключение.

Эрнест Филипповский