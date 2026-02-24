Экс-президент Южной Кореи обжаловал пожизненный срок за организацию мятежа

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подал апелляцию на приговор к пожизненному заключению, передает агентство «Рёнхап». .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Центральный районный суд Сеула 19 февраля признал Юн Сок Ёля виновным в необоснованном введении 3 декабря 2024 года военного положения, что было квалифицировано судом как попытка организации мятежа для подрыва работы Национальной ассамблеи. В решении говорилось, что он лично спланировал мятеж и сыграл ведущую роль, что привело к огромным социальным издержкам. Прокуратура запрашивала для него смертную казнь.

Агентство дополняет, что апелляция подана не только ради отмены наказания. «Мы считаем, что на нас лежит ответственность четко указать на проблемы, связанные с этим решением, не только для судебных протоколов, но и для будущих исторических записей. Мы не будем молчать о чрезмерном усердии специального прокурора в предъявлении обвинения и противоречивом решении суда первой инстанции, основанном на нем, а также о его политической подоплеке», — цитируется в сообщении текст заявления для СМИ стороны защиты.

Вместе с экс-президентом приговоры за участие в мятеже выслушали еще семеро обвиняемых. Так, бывший министр обороны Ким Ён Хен осужден на 30 лет тюрьмы. Экс-начальник Национального полицейского управления Чо Джи Хо получил 12 лет, а бывший глава Сеульского полицейского управления Ким Бон Сик — 10 лет.

Ранее Юн Сок Ёль был приговорен в рамках отдельного судебного разбирательства к пяти годам тюрьмы за препятствование правосудию.

Эрнест Филипповский