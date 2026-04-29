В Туапсе отменили все массовые мероприятия на майские праздники

В Туапсе отменены все мероприятия, запланированные на майские праздники. Решение принято муниципальными властями с учетом текущей обстановки и в целях обеспечения безопасности жителей и гостей округа. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По его словам, отмена затронула всю праздничную программу, ранее предусмотренную на территории муниципалитета. Исключение сделано только для мероприятий памятного характера. В округе сохранят церемонии возложения цветов к мемориалам и памятным местам, а также организуют мини-концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава округа отметил, что в настоящее время на территории муниципалитета проживают четверо ветеранов Великой Отечественной войны. Для них ко Дню Победы подготовят отдельную праздничную программу в индивидуальном формате.

Решение об отмене массовых мероприятий принято на фоне событий последних дней и действующих мер безопасности. Власти подчеркивают, что приоритетом остается защита граждан, сохранение общественного порядка и недопущение скопления людей в период продолжительных праздничных выходных.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на территории региона также будет ограничено проведение массовых мероприятий в период майских праздников. По его словам, праздничные события планируется проводить локально в населенных пунктах с учетом текущей оперативной обстановки. Такой подход позволит снизить риски и обеспечить необходимые меры безопасности.

В регионе с 1 по 12 мая правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. Дополнительные меры контроля затронут общественные пространства, транспортную инфраструктуру, места памяти и объекты массового пребывания граждан.

Особое внимание в Краснодарском крае уделяется мероприятиям, связанным с празднованием Дня Победы. При этом формат их проведения определяется отдельно в каждом муниципальном образовании с учетом текущей ситуации и рекомендаций профильных служб.

Мария Удовик