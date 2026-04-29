В Краснодаре вывезли 20 тысяч кубометров мусора за время санитарного марафона

В Краснодаре завершился масштабный санитарный марафон, стартовавший два месяца назад. Жители и трудовые коллективы приводили в порядок дворы, улицы и зеленые зоны. Всего в двухмесячнике поучаствовали более 70 тыс. человек, работало около 300 единиц техники. Вывезено свыше 20 тыс. куб. м мусора. В уборке города приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов и председатель гордумы Вера Галушко, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

«Результат нашего совместного труда — высаженные деревья и кустарники, обновленные детские площадки и лавочки, очищенные мемориалы и могилы Героев, остановки и столбы, освобожденные от поросли улицы, тонны собранного мусора»,— заявил глава города.

В санитарном марафоне также участвовали заместители главы города, сотрудники администраций Краснодара и внутригородских округов, депутаты, общественники, сотрудники предприятий и организаций, представители органов ТОС, молодежь и другие горожане.

По данным администрации города, кульминацией двухмесячника стал общегородской субботник. Уборка прошла по всему краевому центру. В ней приняли участие более 6 тыс. краснодарцев. Они привели в надлежащее санитарное состояние более 30 территорий. Было задействовано порядка 60 единиц техники, вывезено свыше 1,4 тыс. куб. м мусора. Председатель городского парламента вместе с депутатом Андреем Анашкиным, жителями и школьниками заложила зеленую зону возле библиотеки-клуба имени Белинского в хуторе Ленина.

На субботник в Карасунском округе вышли 2,6 тыс. человек. Они приводили в порядок лесополосы вдоль Восточного обхода и автотрассы Краснодар—Кропоткин, территории у мемориала Защитникам Пашковской переправы и монумента Защитникам города Краснодара. Жители собирали мусор, красили деревья и ограждения, убирали незаконную рекламу и граффити. Посадили сотни деревьев и кустарников, разбили газоны и цветники, вывезли почти 850 куб. м мусора, отремонтировали детские площадки и малые архитектурные формы.

В Западном округе в субботнике участвовали почти 300 человек. Работы проводились в Южном сквере, парке им. 30-летия Победы и вдоль берега реки Кубани в районе бульвара им. Клары Лучко.

На Всесвятском кладбище навели чистоту на захоронениях, привели в порядок 30 могил. Всего очистили от мусора 3,7 тыс. кв. м скверов и парков, лесополосы, береговую линию реки Кубани, территории мемориалов. Ликвидировали четыре несанкционированные свалки, вывезли отходы, отремонтировали и покрасили скамейки.

В Центральном округе 60 человек облагораживали сквер Офицерский. На его территории убрали мусор, вырубили и спилили старые и аварийные деревья, побелили стволы.

В Прикубанском округе к уборке присоединились более 1,6 тыс. жителей. Они работали на Ростовском шоссе, ул. им. Калинина, в скверах Юношеском и Березовом, на зеленой зоне вдоль реки Кубани. Всего очистили от мусора и поросли около 30 улиц и семи лесополос, собрали почти 300 куб. м отходов. Отремонтировали и покрасили скамейки и урны, а также три детские и спортивные площадки. Высадили 60 деревьев.

Алина Зорина