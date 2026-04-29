В Туапсе в целях безопасности отменили мероприятия на майские праздники

В Туапсе отменено проведение всех мероприятий на майские праздники. Решение принято в целях обеспечения безопасности населения. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Глава муниципалитета принял участие в совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штата региона. Заседание в режиме видеоконференции провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Участники обсуждали вопросы безопасности в период праздников, особенно в День Победы.

«Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия», — сообщил Сергей Бойко. Исключение составляют возложения цветов к мемориалам и мини-концерты для ветеранов.

Глава округа отметил, что в муниципалитете осталось всего четверо фронтовиков. «И обидеть их вниманием в такой день, как 9 мая, мы не имеем права. Конечно, мы подготовим для них специальную праздничную программу. И, как отметил глава региона, ничто не помешает нам поздравить наших героев», — добавил Сергей Бойко.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Кубани отменили первомайские шествия и массовые мероприятия. Все праздничные мероприятия в муниципалитетах Краснодарского края пройдут в локальном режиме.

Алина Зорина